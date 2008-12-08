В Севастополь в этом году поступило 110 млн. грн. госсубвенций

В Севастополь в 2008 году поступило 110 млн. грн. госсубвенций из запланированных 128,5 млн. грн., при этом 98 млн. грн. на сегодня освоены.

Об этом сообщалось сегодня на аппаратном совещании в Севастопольской городской государственной администрации.

«Все, что намечено на этот год, нужно выполнить. По крайней мере, завершить те объекты, где ведутся работы, тем более что такого финансирования, как в этом году, в 2009-м уже не будет», - заявил на совещании председатель горадминистрации Сергей КУНИЦЫН.

Глава города призвал распорядителей бюджетных средств своевременно и максимально эффективно освоить оставшиеся деньги. В частности, закупить еще два новых троллейбуса, завершить ремонт спуска Котовского (автодороги - УНИАН), а также мероприятия по дальнейшей компьютеризации школ, реализации программы «Школьный автобус».

С.КУНИЦЫН также отметил, что «к сожалению, тенденция ухудшения социально-экономической ситуации пока остается. Отмечается падение объемов производства, снижение темпов роста налоговых сборов. Кризис мы еще почувствуем на себе. Однако в целом бюджет этого года будет выполнен».

При этом он подчеркнул, что на следующий года приоритетными направлениями остаются газовый дюкер через Севастопольскую бухту, а также мероприятия по гуманитарному Указу Президента (речь о президентском указе от 2007 года о социально-экономическом развитии АРК и Севастополя - УНИАН): ремонт театра им. Луначарского, библиотеки им. Толстого, строительство школы-коллегиума. «На этих объектах будем сосредотачивать внимание», - сказал С.КУНИЦЫН.