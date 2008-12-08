«Другая Украина» призывает народ объединиться в борьбе за свои права

Общественное патриотическое движение “Другая Украина” призывает украинский народ объединиться в борьбе за свои права.

Об этом заявил координатор Общественного патриотического движения “Другая Украина” Алексей АЛЕКСАНДРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ”Другая Украина” - против старой власти, бедности, втягивания Украины в военные блоки, военные и военно-экономические авантюры. ”Мы выступаем за то, чтобы Украина стала центром общеевропейского большого союза от Парижа до Токио, который сейчас формируется”, - сказал А.АЛЕКСАНДРОВ.

"Проект должен объединить всех людей доброй воли, которые желают Украине счастливого будущего. Проект должен поднять народ Украины на борьбу за свои права. Мы призываем все организации присоединяться к нашему движению", - сказал А.АЛЕКСАНДРОВ.

В свою очередь, координатор проекта Оксана ШКОДА подчеркнула, что “сегодня Украине необходима объединительная сила, которая смогла бы противостоять нынешнему правящему режиму. Этот проект не является партией и даже, можно сказать, не является организацией – это сугубо сетевая структура, которая будет действовать в отдельных регионах в своих форматах”.

Активисты “Другой Украины” также выдвинули требование к Президенту Украины, премьер-министру и депутатам Верховной Рады Украины ”покаяться” перед народом Украины за антинародную политику, непрофессионализм, развал экономики, расхищение государственной собственности, геноцид, дискредитацию страны на мировом уровне.

В свою очередь, представители политической партии “Братство”, присутствующие на пресс-конференции, осыпали деятелей “Другой Украины” перьями и накинули на них сетку. “Вот так необходимо поступать с сетевой псевдопатриотической организацией!”, - заявил лидер “Братства” Дмитрий КОРЧИНСКИЙ. После этого с возгласом “Слава Украине!” лидер “Братства” вместе со своими соратниками покинул зал.