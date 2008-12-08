Кабмин решил продать «Ореанду»

Кабинет министров Украины внес акции ЗАО «Гостиница Ореанда» (Ялта) в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №1517-р, размещенном на правительственном портале 8 декабря.

Согласно документу, на продажу планируется выставить 18,04% акций гостиницы «Ореанда».

Справка УНИАН. ЗАО «Отель «Ореанда» входит в сеть гостиниц Premier Hotels, которая создана в Украине в 2003 году. Сеть объединяет шесть четырех- и пятизвездочных гостиниц: «Премьер Палац» в Киеве, «Ореанда» в Ялте, «Днистер» во Львове, «Лондонская» в Одессе, «Стар» в Мукачево и «Космополит» в Харькове.