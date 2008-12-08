У черных крыс в Ялте оказалось отличное здоровье

4 черных крысы, обнаруженные в последнее время в Ялте, оказались совершенно здоровы и безопасны.

Об этом заявил заместитель главного санитарного врача Ялты Николай ЛЕЩЕНКО, сообщает официальный сайт города.

"Сообщение о черных крысах вызвало небывалый интерес представителей СМИ – и крымских, и всеукраинских. Журналистам, как известно, подавай скандал или сенсацию. Сенсации не получилось", – отмечается на сайте.

Как говорится в сообщении, управления госхозяйства проплатили за дератизацию подвалов жилых домов, а вот собственников ведомственного жилья даже черные крысы не испугали – о заключении договоров на дератизацию никто не задумался.

Ранее СЭС высказывало озабоченность из-за обнаруженных крыс. Сообщалось, что черные крысы не встречались в Ялте уже 20 лет. Как известно, черные крысы, благодаря привычке жить на кораблях, широко разносят различные инфекции, в том числе - чуму. В СЭС города настаивали на дератизации жилых домов.