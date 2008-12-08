От правительства и милиции Крыма требуют заняться сиротами

Прокуратура Крыма требует от Совета министров и Главного управления МВД Украины в автономии устранить нарушения законодательства об опеке, попечительстве и усыновлении.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокуратура внесла соответствующее представление в правительство и милицию автономии.

"Прежде всего, надзорное ведомство требует скоординировать усилия всех ответственных структур, каждая из которых оперирует своими цифрами и действует самостоятельно там, где законом закреплена необходимость применения совместных мер", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Так, выяснилось, что криминальная милиция не владеет информацией об оставленных в родильных домах детях и количестве составленных об этом актах. "В то время как такой документ не может составляться без работников органов внутренних дел, и последние обязаны установить личность горе-родителей", - подчеркнули в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки установлено, что крымские службы "потеряли" 77 детей. "Право маленьких крымчан на усыновление было нарушено вследствие того, что они не были своевременно поставлены на учет. Своевременно - означает по закону в месячный срок, но некоторые дети выросли, так и не получив шанса обрести новую семью. Есть случаи, когда в течение десяти лет специальные службы не составили необходимых бумаг, а через десятилетие, чтобы скрыть свои недоработки, надоумили детей написать добровольный отказ от усыновления", - отмечает прокуратура.

Кроме того, проверки показали, что специалисты служб по делам детей недостаточно проводят работу по качественному отбору кандидатов в опекуны и усыновители.

В документе реагирования прокурор Крыма Владимир БОЙКО требует от правительства автономии принять меры для выведения работы в этом направлении на более высокий уровень. "В частности, имеет смысл создать при Министерстве по делам молодежи, семьи и гендерной политики отдельное подразделение по вопросам опеки и попечения, усыновления. Ведь при сокращении числа несовершеннолетних крымчан количество сирот и лишенных родительского попечения детей в автономии, к сожалению, остается стабильным - около шести тысяч. В течение пяти лет эта цифра не снижается", - говорят в прокуратуре.