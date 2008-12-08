40 тыс. взрывоопасных предметов уничтожено в Севастополе и Керчи

В Севастополе и Керчи в течение 2008 года обезврежено почти 40 тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщает Отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, такие данные были озвучены в Севастополе, на заседании межведомственного Координационного совета по выполнению мероприятий Программы обезвреживания взрывоопасных предметов.

За 2008 год на выполнение мероприятий программы выделено из государственного бюджета более 5 млн. грн., средства полностью освоены.

В целом, проведен поиск, обследование и извлечение взрывоопасных предметов на площади 295 га (2007 год – 271 га) территории Второго кордона Мекензиевых гор и района поселка Бондаренково, произведено 120 погонных метров проходки горизонтальной выработки (2007 год – 32 погонных метра вертикальной проходки и 14 погонных метров горизонтальной выработки) в районах разрушенных Инкерманских штолен и Аджимушкайских каменоломен.

Уничтожено 39 627 взрывоопасных предметов весом 37 620 кг (2007 год – 21 471 ВОП и 28 418 кг соответственно).

«Как бы трудно ни формировался бюджет 2009 года, эта программа (Программа обезвреживания взрывоопасных предметов) не должна быть ни свернута, ни сокращена, и мы должны обосновать эту точку зрения перед Кабинетом министров Украины, - заявил первый заместитель министра по вопросам ЧС и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир АНТОНЕЦ. – От этого в значительной мере зависит безопасность жителей Керчи и Севастополя».