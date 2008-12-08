Огрызко допускает, что Украину возьмут в НАТО и без ПДЧ
Союзники держат путь открытым?
|Фото Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, информируя об итогах заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.
«После того, как мы реально продемонстрируем свою готовность выполнения национальной программы, то и вопрос о формализации ПДЧ может быть лишним, или оно может быть предоставлен на полгода, после чего будет принято решение о вступлении в Альянс», - сказал министр.
«Это говорит о том, что союзники держат этот путь открытым, все зависит от нас», - добавил В.ОГРЫЗКО.
Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел 3 декабря принял решение усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе путем создания национальных годовых программ. В то же время Совет не рассматривал вопрос о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.