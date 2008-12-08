25 декабря зажжет огни главная елка Феодосии

Главная городская елка Феодосии зажжет свои огни 25 декабря.

Об этом сообщила главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА.

В этот же день для маленьких горожан проведут благотворительную акцию под патронатом мэра.

Праздничные мероприятия в Феодосии продлятся двадцать дней: с 19 декабря до 9 января. Первыми пройдут утренники для детей, новогодние представления и спектакли в школах и учреждениях культуры. Ежедневно будут проводиться 5-6 мероприятий на любой возраст и вкус.

Оргкомитет по подготовке к празднованию Нового года приглашает феодосийцев и коллективы предприятий активно включиться в подготовку к празднику и украсить свои дома, дворы и фасады предприятий.

В новогоднюю ночь на площади у Городского дома культуры состоятся праздничное шоу, конкурсы и карнавал. Участниками карнавала могут стать все желающие, а за лучший костюм жюри присудит денежный приз.

Кульминацией новогодней ночи в Феодосии станет фейерверк.