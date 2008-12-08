В Симферополе покажут фотоработы онкобольных детей

13-16 декабря в Симферополе пройдет выставка фотографий и творческих работ онкобольных детей.

На выставке будут представлены работы детей из отделения онкогематологии Крымского республиканского учреждения «Детская клиническая больница».

Выставка станет центральным событием в рамках благотворительного проекта «Рожденные, чтобы жить». Проект организован инициативной группой Украинской открытой ассоциации организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями «donor.org.ua» в городе Симферополь.

Основной целью проекта «Рожденные, чтобы жить» является сбор благотворительных средств для приобретения медицинского оборудования для единственного в Крыму отделения онкогематологии КРУ «Детская клиническая больница». Мероприятия, проводимые в ходе проекта, также направлены на информирование населения о проблеме детской онкологии в Крыму и возможностях оказать помощь в лечении детей.

Вход на выставку, которая пройдет в Крымском академическом украинском музыкальном театре, свободный.