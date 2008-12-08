За три дня в дорожных авариях в Крыму погибли 7 человек

За три дня (5, 6, 7 декабря) на дорогах Крымской автономии погибли 7 человек.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, за три дня на территории Автономной Республики Крым произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году произошло на 7 ДТП меньше и на 12 человек меньше пострадали.