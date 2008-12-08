ГАИ Крыма: водители продолжают пить за рулем

На дорогах Крыма, несмотря на значительно увеличившиеся в Украине штрафы за нарушения Правил дорожного движения, по-прежнему много нетрезвых водителей.

Об этом руководитель пресс-службы Крымского управления Госавтоинспекции Николай АСТАПОВ сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Те, которые пили, они так и продолжают пить, потому что, наверное, не могут от этого отвыкнуть. Они этим болеют уже», - сказал начальник пресс-службы ГАИ Крыма.

Так, по официальным данным крымской ГАИ, только за последние три дня (5, 6, 7 декабря) на дорогах автономии были задержаны 150 пьяных водителей. В среднем ежесуточно сотрудники ГАИ задерживают в Крыму 30-40 нетрезвых водителей.

В целом, отметил Н.АСТАПОВ, после вступления в силу закона, предусматривающего увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, в Крыму «дисциплина водителей изменилась в лучшую сторону». «Это видно по нашим статистическим данным по ДТП. За эти три недели (с 17 ноября) почти в два раза у нас ДТП уменьшились и по количеству, и по погибшим, и по пострадавшим», - отметил руководитель пресс-службы ГАИ Крыма.

«То есть порядка стало больше, но пьяных на дорогах остается достаточно много», - добавил Н.АСТАПОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 1360-2550 грн.