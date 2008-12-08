На Ай-Петри разбился турист

В районе южных склонов горы Ай-Петри в Крыму разбился 25-летний донетчанин.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, турист сорвался со скалы во время прогулки.

При падении с высоты 50 метров мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Группа горного поисково-спасательного отряда МЧС Украины с помощью спецтехники и альпинистского снаряжения подняла тело погибшего на гору.