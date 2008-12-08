Мэр Евпатории призвал здравницы не расслабляться в межсезонье

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО призывает руководителей здравниц города, не дожидаясь государственных заказов, отправляться в командировки по городам Украины, Белоруссии и России для заключения договоров о приеме отдыхающих на зиму.

ДАНИЛЕНКО считает, что сейчас руководителям здравниц не время расслабляться.

Ссылаясь на кризис, можно «отсидеться» в теплых кабинетах и пустых санаториях, а летом опять начать работать, но такой принцип не делает чести Евпатории.

По данным евпаторийского отдела курорта и туризма Главного управления инвестиционной политики и внешнеэкономических связей, сейчас в здравницах города отдыхает 8 тысяч человек – это на 500 отдыхающих меньше, чем в прошлом году. На первый взгляд – ситуация с заполняемостью не изменилась, при этом просматриваются тенденции к оттоку отдыхающих в зимнее время. Так, здравницы Минздрава Украины, которые долгое время работали в межсезонье стабильно, в январе работать не будут, в санаториях Минздрава Крыма ситуация лучше, но не намного (однако, в феврале они планируют заполняться).

Небольшими партиями, но циклично, начиная с 25 декабря, поедут гости в «Орен-Крым». «Маяк» держится на плаву и надеется на профсоюзные путевки. А вот «Фемида» пока пустует, ждет тендера на госзаказ. Закрылся пансионат «Золотой берег», сообщает евпаторийский городской портал Каламит