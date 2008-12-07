Синоптики прогнозирует ухудшение погоды в Украине

По прогнозам синоптиков, 8 декабря на территории Украины ожидается осложнение погоды: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, в северных и центральных областях сильные осадки; в восточной части и в Крыму небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный (в восточной части и в Крыму - южный), 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток в западной части страны 0-5° тепла, на остальной территории 3-8° тепла, на крайнем востоке и в Крыму 6-11° тепла.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 9 декабря в стране без существенных осадков, только ночью на Левобережье и в Крыму пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололед.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-17 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в восточной части и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла. .

10-11 декабря - без осадков, лишь днем 11 декабря в западных областях возможны небольшие осадки (в Карпатах мокрый снег).

Температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, на юге Крыма 1-4° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-9° тепла.