В Крыму горело авто: двое погибших
11:17, 07 декабря 2008Крым
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Инцидентом занимается милиция
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижнегорском районе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, ДТП прозошло накануне вечером.
Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на обочину дороги, вследствие чего возникло воспламенение. К месту пожара выезжали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Пожар удалось ликвидировать.
На месте происшествия обнаружены тела двух погибших: водителя и пассажира автомобиля.
Обстоятельства случившегося и причина гибели людей выясняются следственными органами Нижнегорского райотдела милиции Крыма.
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