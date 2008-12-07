В Крыму горело авто: двое погибших

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижнегорском районе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, ДТП прозошло накануне вечером.

Водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на обочину дороги, вследствие чего возникло воспламенение. К месту пожара выезжали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Пожар удалось ликвидировать.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших: водителя и пассажира автомобиля.

Обстоятельства случившегося и причина гибели людей выясняются следственными органами Нижнегорского райотдела милиции Крыма.