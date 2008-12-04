О симферопольцах напишут книги

Ряд печатных изданий, рассказывающих о выдающихся симферопольцах, выйдет к 225-летию Симферополя.

Об этом сообщает пресс-центр горсовета Симферополя со ссылкой н мэра Геннадия БАБЕНКО.

Так, в частности, планируется издать книгу «Династии крымской столицы».

В настоящее время Симферопольский городской совет собирает информацию о трудовых династиях, проживающих в Симферополе (династией считается три и больше поколений, передающих по наследству мастерство и трудовые традиции).

«Вторая книга будет посвящена симферопольцам, живущим в крымской столице 7, 8 и более поколений», - отметил мэр Симферополя на совещании, посвященном подготовке к проведению юбилея города.

Третья книга под рабочим названием «Гордость Симферополя» будет посвящена людям, которые строили город, а также известным горожанам – директорам предприятий, врачам, учителям, представителям творческой интеллигенции и т.д.