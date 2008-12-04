Красноперекопские предприятия «УкрСнаб» и «Бром» сокращают штат

Предприятие «УкрСнаб» и завод «Бром» (Красноперекопск, Крым) сокращают штат.

«Проблемы есть – очень большущие проблемы», - охарактеризовал мэр Красноперекопска Владимир АБИСОВ ситуацию с сокращением работников на предприятиях города.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на совещании в Симферополе В.АБИСОВ сообщил, что в настоящее время из 850 человек, которые работали на предприятии «УкрСнаб», осталось 550.

«Предприятие работает на 20%», - добавил В.АБИСОВ. При этом он выразил надежду, что «до нового года будут заключены контракты», и «УкрСнаб» заработает.

По данным мэра Красноперекопска, если в начале года на Перекопском бромном заводе работали 1052 человека, то на сегодня – лишь 685. «На первое января останется 605 человек», - сказал В.АБИСОВ.

«К сожалению, предприятие, может быть, не по его вине получило убытки 18,2 млн. грн. Зачем тогда ходить на работу?», - отметил мэр Красноперекопска. По его словам, убытки получены «по объективным причинам». «Прежде всего, первый обвал – это май текущего года (минус 7 миллионов) и плюс повышение цен на энергоносители и на сырье (минус 9 миллионов). Вторая проблема – это НДС», - заявил В.АБИСОВ.

Он также сообщил, что еще одно красноперекопское предприятие – завод «Поливтор» – сейчас работает только на 30%.

Мэр обратился к руководству Крыма с предложением направить в Красноперекопск комиссии правительства автономии, чтобы они на месте разобрались с ситуацией, сложившейся на заводах «Бром» и «Поливтор».