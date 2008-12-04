Крымские елки в обиду не дадут

В Крыму стартовала и продлится до 15 января 2009 года операция «Новогодняя ель».

Цель операции - усиление государственного контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации новогодних елей.

Как сообщает Республиканский комитет Крыма по охране окружающей природной среды, в рамках операции усилена охрана участков лесных культур, примыкающих к населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам

Кроме того, осуществляется проверка транспортных средств, которые перевозят новогодние ели.

Также проводится проверка мест реализации деревьв, проверяются документы, подтверждающие законность приобретения и сбыта елей.

Те, кто виноват в незаконной вырубке, а также повреждении деревьев, будут привлекаться к ответственности с наложением штрафа: должностные лица – от 119 до 204 грн., граждане – от 85 до 170 грн.

В случае незаконного приобретения растений хвойных пород нарушители также будут привлечены к административной ответственности с передачей материалов в суд. Сумма штрафа составляет от 17 до 85 грн.

Рескомприроды обращается к жителям и гостям Крыма с просьбой приобретать новогодние сосны и ели только законным путем, на елочных базарах. «Не поощряйте браконьеров, приобретая у них елки. Такая покупка принесет только вред нашим "зеленым друзьям"», - отмечается в сообщении.