В Украине и Беларуси сложнее всего платить налоги - отчет

Украина и Беларусь остаются двумя странами, в которых сложнее всего платить налоги.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы компании PricewaterhouseCoopers.

«Платить налоги стало легче во всем мире, а легкость уплаты налогов почти всегда приводит к увеличению государственных поступлений и привлекает иностранные инвестиции. Хотя Украина и значительно упростила процесс уплаты налогов, тем не менее, время, расходуемое на соблюдение законодательства (часто это - «черная» работа), во многих случаях означает, что Украина (как и соседняя Беларусь) занимают в рейтинге 181 страны самые низкие места. Значение имеет не только ставка налогообложения, но и легкость соблюдения требований законодательства», - говорит Рон БАРДЕН (Ron Barden), партнер компании PricewaterhouseCoopers в Украине, комментируя новый отчет об уплате налогов, выпущенный Всемирным банком, МФК и PricewaterhouseCoopers.

По его словам, в этом году в первую десятку стран, в которых легко платить налоги, попали следующие государства: Мальдивы (№1), Катар, Гонконг (Китай), Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Ирландия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и Кирибати.

А в десятку стран, где налоги платить сложнее всего, с 171 места по 181 вошли: Панама, Ямайка, Мавритания, Гамбия, Боливия, Венесуэла, Центрально-Африканская Республика, Республика Конго, Украина и Беларусь.

«Несмотря на то, что ставка налога на прибыль предприятий в размере 25% не считается высокой, «скрытые» налоги и время, расходуемое на соблюдение норм украинского законодательства, стали причиной того, что Украина находится в конце таблицы. Хотя рейтинг Украины значительно ухудшился, ситуацию можно было бы легко исправить, введя в систему несколько изменений», - прокомментировал Р.БАРДЕН.

Соблюдение административных требований относительно уплаты налогов остается настоящим бременем для предприятий, и это существенным образом влияет на общий рейтинг.

Р.БАРДЕН считает, что Украине было бы несложно улучшить свой рейтинг. Например, объединить все отчисления из заработной платы в фонды социального страхования в один ежемесячный платеж, что позволило бы уменьшить ежедневную административную нагрузку. После этого распределением средств занималось бы государство. Это не только облегчило бы бремя уплаты налогов, но и уменьшило плату за банковские услуги.

Выводы свидетельствуют о том, что во время реформ правительства должны рассматривать все налоги, которые платят организации.

Налог на прибыль юридических лиц составляет лишь часть всех затрат, в среднем на него приходится 37% от общей ставки налогообложения, 26% приходится на количество часов, расходуемых на соблюдение норм налогового законодательства, а 12% – на количество налоговых платежей. Налоги и взносы из фонда заработной платы в некоторых странах значительно повышают налоговые затраты, а также усложняют уплату налогов.