От крымских властей требуют заняться религиозными обществами

Прокуратура Крыма констатирует отсутствие со стороны местных властей надлежащих действий по консолидации этнических и религиозных обществ в целях противодействия ксенофобии и нетерпимости на полуострове.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Крымская прокуратура в ходе проведенной проверки установила «несоответствие усилий власти масштабам и степени остроты проблемы». «Прокуратура обеспокоена тем, что инициативы правительства оказываются мертворожденными. Надзорное ведомство уже указывало Совету министров АРК на то, что созданный им межнациональный совет должен работать. С 1998 года совет собирался только два раза, в 1999 и 2003 годах. После прошлогоднего напоминания прокуратуры о существовании этого совещательного органа, он так и не начал действовать», - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство заявляет, что комплексный план мероприятий по усовершенствованию межнациональных отношений в Крыму, который Совет министров автономии утвердил в январе этого года, «отложен в долгий ящик». «Предусмотренная разработка на местах региональных планов, долженствующих вылиться в единую концепцию этнополитики, так и не началась - из 314 органов местного самоуправления только 7 внесли свои предложения», - отмечает прокуратура.

В Крымской автономии не реализуется положение статьи 5 Закона Украины «О национальных меньшинствах» о создании при местных советах совещательных органов из представителей национальных меньшинств. «Такой совет создан только в Керченском горсовете, но существует только на бумаге. В основном, местные чиновники не знают, сколько национальных организаций действует в регионе, не осведомлены о характере их деятельности и потребностях», - сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство считает, что работа с национальными обществами в Крыму сведена к распределению финансовых средств между ними. «Не организован диалог и взаимодействие этнических сообществ с целью выработки концепции региональной межнациональной политики в Крыму, без которой невозможно устойчивое развитие республики. «Точечные» действия уже доказали свою неэффективность», - подчеркивает прокуратура Крыма.

В этой связи в парламент и правительство Крыма направлена соответствующая информация.