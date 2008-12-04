В Большой Ялте пройдут учения МЧС

5 декабря в районе ялтинской скалы Красный камень (возле села Краснокаменка, Гурзуф) пройдут учения, цель которых - определить степень готовности подразделений МЧС проводить поисково-спасательные работы на туристических объектах Украины.

Как сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, ожидается, что за ходом учений будут наблюдать глава МЧС Украины Владимир ШАНДРА и руководители крымской автономии.

По сценарию учений спасатели окажут помощь пострадавшим на скале туристам, а также попавшим в дорожную аварию водителю и пассажирам.

В учениях будут задействованы более 20 единиц спасательной и вспомогательной техники, 150 человек личного состава МЧС и приданных подразделений гражданской защиты.