В Севастополе на краже попались школьники 8-13 лет

Трое школьников из вполне благополучных семей - 11-летний мальчик и две девочки 8-ми и 13-ти лет - попались на кражах в Севастополе.

Как сообщает Отдел связей с общественность Управления МВД Украины в Севастополе, двое дачников сообщили в милицию о похищении из их домов ценных вещей.

По способу проникновения в дома, а также схеме совершения преступления - грабители проникли через окна, выбив стекло - оперативники определили, что в обоих случаях действовала одна и та же группа злоумышленников.

Кроме синтезатора, плазменного телевизора, DVD-проигрывателя, ноутбука, пылесоса и денег (500 гривен и 70 евро), было похищено множество детских вещей и игрушек. «Этот факт указывал на то, что эти кражи могли совершить несовершеннолетние», - отметили в милиции.

Через несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры нашли украденные вещи в одном из заброшенных домов на территории садового товарищества. Вскоре были задержаны злоумышленники - ими оказались трое школьников. «Ребята признались, что кражи совершили лишь для того, чтобы создать свою музыкальную группу. Музыкальные инструменты они видели у соседей, к которым неоднократно приходили в гости», - рассказывают в милиции Севастополя.

Согласно ч. 3 ст. 185. Уголовного Кодекса Украины данные действия квалифицируются как кража с проникновением в жилище, однако к ответственности дети привлечены не будут - до исполнения 14-летнего возраста за их поступки отвечают родители.

Похищенные вещи возвращены законным владельцам.