В Крыму появится Аллея героев

Аллею героев откроют в Симферополе 12 декабря в рамках мероприятий, посвященных Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Симферополя, Аллея включит как старый Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, так и новый памятник, посвященный героям СССР и Украины, принимавшим участие в ликвидации аварии. Так, на новом памятнике будет сделана надпись «Слава героям-ликвидаторам, которые спасли мир!», а также размещены портреты героев.

Кроме того, новый комплекс включит 6 мраморных плит, на которых высечены фамилии и имена ликвидаторов (360 человек), погибших при ликвидации аварии и после нее.