В Крыму появится Аллея героев
10:57, 04 декабря 2008Крым
0 0
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС спасли мир
Аллею героев откроют в Симферополе 12 декабря в рамках мероприятий, посвященных Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии Симферополя, Аллея включит как старый Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, так и новый памятник, посвященный героям СССР и Украины, принимавшим участие в ликвидации аварии. Так, на новом памятнике будет сделана надпись «Слава героям-ликвидаторам, которые спасли мир!», а также размещены портреты героев.
Кроме того, новый комплекс включит 6 мраморных плит, на которых высечены фамилии и имена ликвидаторов (360 человек), погибших при ликвидации аварии и после нее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter