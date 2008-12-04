«Как разгрузить городские дороги?» (пресс-конференция)

8 декабря - 11.00. Пресс-конференция «Как разгрузить городские дороги?». В пресс-конференции примут участие городской голова Симферополя Геннадий Бабенко, начальник управления городского хозяйства Юрий Тимонов, начальник управления капитального строительства Виктор Урсин, представители руководства Службы автомобильных дорог в АРК и др. Симферопольский горисполком (малый зал, 3-й этаж).

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