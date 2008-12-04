Бартенев официально станет мэром Феодосии на следующей неделе

10 декабря пройдет внеочередная сессия Феодосийского городского совета, в ходе которой территориальная избирательная комиссия официально представит депутатскому корпусу новоизбранного мэра Феодосии Александра БАРТЕНЕВА.

"Эта дата (10 декабря) считается днем официального вступления в должность нового мэра Александра БАРТЕНЕВА", - сообщила сегодня главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского горсовета Анна ТРОФИМОВА.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на внеочередных выборах мэра "регионал" А.БАРТЕНЕВ победил с большим отрывом от других кандидатов, набрав более 74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы в Феодосии прошли при низкой явке избирателей - 33-34%.