Прибытие делегации Движения в поддержку флота

5 декабря в Симферополь прибудет делегация Движения в поддержку флота (ДПФ). В составе делегации - председатель ДПФ, депутат Государственной Думы России Михаил Ненашев и вдова писателя В.Пикуля Антонина Пикуль. 10.00. Возложение венка к "Танку Победы" и цветов к Долгоруковскому обелиску. 14.00. Встреча А.Пикуль с прессой (ул. Долгоруковская (К. Либкнехта) 11/2). 14.45. Пресс-конференция М.Ненашева и А.Пикуль (ул. Долгоруковская (К. Либкнехта) 11/2).

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