Прибытие делегации Движения в поддержку флота
10:12, 04 декабря 2008Крым
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5 декабря в Симферополь прибудет делегация Движения в поддержку флота (ДПФ).
В составе делегации - председатель ДПФ, депутат Государственной Думы России Михаил Ненашев и вдова писателя В.Пикуля Антонина Пикуль.
10.00. Возложение венка к "Танку Победы" и цветов к Долгоруковскому обелиску.
14.00. Встреча А.Пикуль с прессой (ул. Долгоруковская (К. Либкнехта) 11/2).
14.45. Пресс-конференция М.Ненашева и А.Пикуль (ул. Долгоруковская (К. Либкнехта) 11/2).
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