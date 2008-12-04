В Керченском порту откроют пункт пропуска через госграницу

Кабинет министров Украины решил открыть пункт пропуска через государственную границу на территории госпредприятия “Керченский морской торговый порт”.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, решение создает условия для обеспечения функционирования паромного комплекса переправы Керчь (Украина) - Поти/Батуми (Грузия) и морского вокзала для осуществления пограничного и таможенного контроля лиц, которые имеют право на въезд на территорию Украины или выезд из Украины.

Функционирование данной паромной переправы позволит привлечь дополнительные объемы грузов (до 1 млн. тонн в год), сократить срок доставки грузов конечному потребителю, создать благоприятные условия для перевозки пассажиров, а также будет способствовать интеграции транспортной инфраструктуры региона в сеть транспортных коридоров “Европа-Азия”.