Постпред Ющенко в Крыму представил своего заместителя

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Леонид ЖУНЬКО представил коллективу представительства своего заместителя Богдана ДУБАСА.

Как сообщает представительство, Б.ДУБАС назначен на должность заместителя крымского представителя главы государства распоряжением Президента Виктора ЮЩЕНКО №329 от 27 ноября 2008 года.

Справка. ДУБАС Богдан Иосифович - 1957 года рождения, образование высшее. До последнего времени работал советником главы Секретариата Президента Украины. Ранее был главой правления Государственного ипотечного учреждения города Киева, руководил филиалом АО "Кредит Банк (Украина)". Женат. Имеет 3-х детей.