Торговцев крымскими секс-рабынями отдадут под суд

В Крыму направлено в суд уголовное дело в отношении граждан, которые продавали молодых крымчанок в сексуальное рабство в Турцию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, этим ведомством утверждено обвинительное заключение, предъявленное двум женщинам, продававшим в секс-рабство жительниц Автономной Республики Крым и Севастополя. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми.

От действий обвиняемых пострадали пять женщин из Севастополя, Симферополя и Джанкойского района Крыма.

Торговцы «живым товаром» переправляли женщин в Турцию, там их передавали местным сутенерам. «Почти всем женщинам торговцы говорили, что устроят их на работу в кафе - поварами или официантками», - сообщили в крымской прокуратуре.