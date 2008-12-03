Флот Украины только на 60% выполнил план перехода на контракт

Военно-Морские силы Украины из-за недофинансирования социальных программ только на 60% выполнили годовой план перехода на контрактную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня командующий ВМС Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ на пресс-конференции в Севастополе.

„К сожалению, скажу откровенно, в этом году мы не выполнили полностью план по переходу военнослужащих на службу по контракту. Причина, конечно, была в недофинансировании по программам. В первую очередь, это касается социального аспекта - повышения денежного обеспечения военнослужащих службы по контракту. И второе - это строительство жилья”, - отметил адмирал.

Он выразил надежду „что эта программа будет перенесена на следующий год, и мы будем пытаться - в зависимости от финансирования - все же эту программу выполнить”.

В то же время, как отметил И.ТЕНЮХ „главная цель - не просто набрать контрактников, а создать полностью профессиональные ВМС”. Поэтому, по его словам „отбор военнослужащих на службу по контракту очень тщательный, потому что специфика службы на кораблях, в других родах ВМС требует, чтобы приходили юноши, которые имеют соответствующее образование, физическую подготовку, морально стойкий дух. Над этим работаем, и работаем очень настойчиво”.

„Но главное, это, конечно, полное финансирование выполнения запланированных программ, и в первую очередь - социальных”, - отметил И.ТЕНЮХ.