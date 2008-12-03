Флот России уйдет из Крыма в 2017 году, уверен глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО не сомневается в выведении Черноморского флота России из Крыма в 2017 году.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“У меня нет никакого сомнения, что так и будет. Потому что так написано в Конституции Украины”, - сказал министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что не может себе представить парламент, который изменит эту норму Конституции ради того, чтобы на украинской территории оставался иностранный военный флот.

При этом он сказал, что после 2017 года Черноморского флота в Украине быть не может, и именно поэтому Украина передала российским коллегам проект документа, в котором четко и ясно прописано, как им нужно к этому готовиться.

В то же время В.ОГРЫЗКО добавил, что, к большому сожалению, реакции от России на это нет.