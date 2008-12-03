В Керчи создают реестр владельцев гаражей и пристроек

В Керчи создается реестр владельцев гаражей и балконных пристроек.

Как сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела исполкома Керченского горсовета Сергей КУРИН, по распоряжению мэра Керчи Олега ОСАДЧЕГО создана комиссия по проверке законности установки гаражей и пристроек к балконам квартир. На сегодняшний день в городе продолжается ревизия таких строений.

"Законность установки гаражей и балконных пристроек в районах обследуют специалисты УЖКХ, управления архитектуры и градостроительства, жэков, милиции и других служб. Ими также проверяется наличие разрешительных документов", - сообщил С.КУРИН.

С нарушителями вопросы будут решаться в судебном порядке.

Власти призывают керчан привести в порядок собственные гаражи и пристройки, а главное - узаконить их. "Тем более, как известно, что многим из владельцев гаражей и пристроек ранее выдавались предписания работниками отдела исполкома по благоустройству, милиции и санэпидстанции", - добавил главный специалист информационно-аналитического отдела исполкома Керченского горсовета.