В Евпатории хотят внедрить дистанционное освещение
14:58, 03 декабря 2008Крым
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Новшество стоит 250 тыс. грн.
Полезное новшество – систему дистанционного освещения – планирует внедрить в Евпатории коммунальное предприятие «Горсвет».
Стоит такая система четверть миллиона гривень, но дает очевидную экономию.
Специалисты «Горсвета» подсчитали, что система дистанционного освещения окупится за четыре года.
Кроме того, в наружном парке освещения города и в бюджетных учреждениях идет внедрение энергосберегающих источников света. С 1 января 2009 года коммунальные предприятия и все бюджетные учреждения Евпатории должны вплотную приступить к замене ламп накаливания. Отдел энергосбережения Евпаторийского исполкома будет держать этот процесс под контролем, сообщает евпаторийский портал Каламит
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