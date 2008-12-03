В Евпатории хотят внедрить дистанционное освещение

Полезное новшество – систему дистанционного освещения – планирует внедрить в Евпатории коммунальное предприятие «Горсвет».

Стоит такая система четверть миллиона гривень, но дает очевидную экономию.

Специалисты «Горсвета» подсчитали, что система дистанционного освещения окупится за четыре года.

Кроме того, в наружном парке освещения города и в бюджетных учреждениях идет внедрение энергосберегающих источников света. С 1 января 2009 года коммунальные предприятия и все бюджетные учреждения Евпатории должны вплотную приступить к замене ламп накаливания. Отдел энергосбережения Евпаторийского исполкома будет держать этот процесс под контролем, сообщает евпаторийский портал Каламит