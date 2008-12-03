УНП предлагает сажать как сепаратистов, так и их спонсоров

Председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН считает, что за антиукраинскую деятельность в Крыму должны отвечать не только юридические лидеры сепаратистских организаций, но и их политические и финансовые спонсоры.

«Не секрет, что «заказывают музыку» в сепаратистских организациях не те люди, которые стоят с транспарантами на митингах», – отметил О.ФОМУШКИН.

Тюремное заключение некоторых представителей антиукраинских организаций остановит антиукраинскую истерию в Крыму, но лишь на некоторое время, считает лидер Крымской организации УНП. «Поскольку по большей части деятельностью всех этих организаций курирует единственный центр, который в свою очередь, контролируется Кремлем. В таком случае, в антиукраинской пропаганде в Крыму будут просто изменены исполнители», – отметил О.ФОМУШКИН, слова которого цитирует пресс-служба УНП.

«Когда СБУ продолжит проводить политику, чтобы все лица, высказывание или действия которых (в том числе и финансовая поддержка лиц и организаций, которые призывают к таким действиям) подпадают под действие статьи 110 Уголовного кодекса Украины, были наказаны в соответствии с законом, – политическая, этническая и религиозная ситуация в Крыму может стабилизироваться», - подчеркнул руководитель крымской УНП.

Он отметил, что «это должно касаться и простого студента, который за деньги стоит на антиукраинском митинге, и спикера Верховной Рады Крыма, который позволит себе призывы к нарушению территориальной целостности Украины, и общеукраинских и крымских лидеров ПСПУ, КПУ, Русского блока, и многих других антиукраинских политических и общественных организаций».