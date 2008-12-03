ВМС Украины раскрыли планы

Украинские Военно-Морские силы в 2009 году примут участие в большом количестве мероприятий международного характера, в частности, в операции „Активные усилия” в Средиземном море, широкомасштабных украинско-американских учениях „Си Бриз”, очередной активации оперативного соединения кораблей „Блексифор”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе командующий ВМС Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

„Прежде всего скажу, что план подготовки Военно-Морских сил уже подписан начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, также полностью сделан детализированный доклад министру обороны Украины”, - отметил адмирал.

По его словам „предусмотрено очень большое количество мероприятий как для Военно-Морских сил, им свойственных, так и международных мероприятий. Международные мероприятия все спланированы и будут выполняться. А именно: участие кораблей ВМС в операции „Активные усилия” в Средиземном море. Второе, проведение широкомасштабных украинско-американских учений „Си Бриз” (и уже через неделю в Одессе будет проведена вторая планирующая конференция по этим учениям)”.

И.ТЕНЮХ сообщил, что украинский флот также примет участие в активации „Блексифор”. „Сейчас Украина является председательствующей стороной, и в этом году мы принимали всех командующих флотами причерноморских государств, а также приняли руководство группой „Блексифор” на 2008 год, и в 2009 году мы будем передавать эстафету управления болгарским ВМС”, - сообщил адмирал.

По его словам, украинско-американские (с приглашением других стран) учения „Си Бриз-2009” будут проводиться в полном формате, с привлечением большого количества корабельного состава, летательных аппаратов, а также морской пехоты.

Как сказал И.ТЕНЮХ „в этом году в учениях „Си Бриз” участвовали 16 государств, на следующий год мы планируем, что в них примут участие до 26 государств. Это очень позитивно, что учения „Си Бриз” с каждым годом приобретают все больших и больших масштабов”.

Кроме того, как отметил адмирал, „мы усложнили задачу на учения „Си Бриз”. Если в этом году мы проводили учения под общим планом действий „Эвакуация некомботантов”, то на следующий год мы уже будем проводить учения по уничтожению террористических группировок, что предполагает увеличение количества военнослужащих, а именно - морской пехоты (а будет морская пехота и США, и батальон морской пехоты от украинских ВМС, также есть некоторые предложения от других государств о возможном их участии в составе морских пехотинцев)”.

Как сообщил И.ТЕНЮХ „запланированы международные мероприятия с участием наших военнослужащих, в первую очередь офицеров корабельного состава в стажировках на кораблях военно-морских сил разных государств, таких как США, Турция, Италия, Румыния”. „Все запланированные мероприятия будут выполняться согласно плану”, - отметил он.