Россия готовит «Карты русского»

В Государственной думе России разработан законопроект о «Карте русского» для граждан Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил автор законопроекта, депутат Госдумы Илья ПОНОМАРЕВ (фракция «Справедливая Россия»).

По его словам, о сроках принятия законопроекта говорить рано, но уже сейчас идет робота с руководством Федерального агентства по делам СНГ и Администрацией Президента РФ.

«В этом году принять закон о «Карте русского» невозможно по чисто технической причине. Но в этом году возможно внесение этого закона. Если вдруг со стороны Администрации Президента будет «горячая» поддержка, тогда этот закон может быть проведен за полгода. В ином случае потребуется год. А если поддержки вовсе не будет – значит не судьба…», - сказал И.ПОНОМАРЕВ.

Он сообщил, что «Карта русского» создается в первую очередь для граждан Украины.

«Идея этого закона заключается в том, чтобы не совершались те действия, которые столь болезненно воспринимаются любыми государствами, когда их граждане получают еще и российское гражданство. Мы хотим избежать двойного гражданства, запрещенного законодательством Украины», - сказал депутат Госдумы, добавив, что вместо этого людям будут даны гарантии, что никакие сложности в отношениях между нашими государствами не вытолкнут их из российского культурного, образовательного и экономического пространства.

По словам И.ПОНОМАРЕВА, «Карта русского» гарантирует, что ее обладатели всегда смогут без виз приехать на территорию России, их дети всегда смогут поступить в российские вузы, они смогут найти работу, так же, как это делают российские граждане.

«Мы, зная о том, что большое количество граждан Украины по тем или иным причинам хотят получить российское гражданство, предлагаем путь, который позволяет избежать этого, в то же самое время сняв корни этой проблемы. Тем самым можно избежать напряжения между нашими странами. Есть довольно много украинцев, которые хотят найти работу на территории России, а «Карта русского» позволяет это сделать без того, чтобы принимать российское гражданство. Также без российского гражданства можно окончить российский университет. Многие украинцы бояться, что в случае вступления Украины в НАТО между нашими странами появятся визовые или иные барьеры, но, обладая этой картой, мы даем им гарантию, что они не пострадают», - подчеркнул российский политик.

Отвечая на вопрос, сколько граждан Украины будут заинтересованы в получении «Карты русского», И.ПОНОМАРЕВ предположил, что в восточных и южных областях Украины эти цифры могут составить до половины населения, в центральных областях и Киеве – до 10%, а в западных областях это будет скорее исключением, чем правилом.

По его словам, предполагается, что выдачей «Карт русского» будут заниматься консульства на основании личного заявления о том, что человек считает себя принадлежащим к российской культуре, что его родной язык русский.

«Скорее всего, ограничимся социально-культурными характеристиками, а не политическими», - добавил депутат Госдумы.