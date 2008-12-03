Для репатриантов построили 72-квартирный дом в Симферополе

72-квартирный дом для репатриантов введен в эксплуатацию в симферопольском микрорайоне Фонтаны.

Как сообщает пресс-центр мэрии Симферополя, дом построен по заказу управления капитального строительства Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан за счет средств государственного бюджета, направляемых на программу обустройства ранее депортированных граждан.

В новом доме 18 однокомнатных квартир, 18 – двухкомнатных и 36 – трехкомнатных.

«Квартиры были распределены между репатриантами, состоящими на отдельном квартирном учете при исполнительном комитете Симферопольского городского совета», – отмечается в сообщении.

В результате 15 квартир были выделены репатриантам, состоящим в списке на внеочередное получение жилплощади, 18 квартир – состоящим в списке на первоочередное получение жилплощади, 39 квартир – состоящим в общей очереди.

«Среди обладателей квартир в новом доме – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды войны в Афганистане, многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды труда, инвалиды детства», – отметили в мэрии.