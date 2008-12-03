450 детей-инвалидов живут в Ялте

В Ялте сегодня проживают почти 450 детей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщил мэр Ялты Сергей БРАЙКО в обращении по случаю Международного дня инвалида.

Как известно, Международый день инвалида отмечается в мире 3 декабря. Этот день учредила генеральная ассамблея ООН.

"3 декабря - Международный день инвалида, установленный ООН для того, чтобы напомнить всем нам о проблемах людей с ограниченными возможностями, об участии в судьбах таких людей", – отметил ялтинский мэр.

"В Ялте сегодня живут почти 450 детей с ограниченными возможностями. И государство, и город стараются делать все возможное для обеспечения всем им – и детям, и взрослым – нормальных условий жизни. В этом году из государственного бюджета на эти цели в Большой Ялте выделено 3 млн. грн., городские власти также выделяют средства по городской программе "Забота", – сказал С.БРАЙКО.

По его словам, власти Ялты ставят перед собой задачу – создать такие условия жизни в городе, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно в нем жить и отдыхать: и в магазинах, и в общественном транспорте, и на пляжах.