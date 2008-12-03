Из-за больного пассажира самолет вынужденно сел в Симферополе
11:00, 03 декабря 2008Крым
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Мужчину и его родных сняли с рейса
В аэропорту Симферополя сегодня утром совершил вынужденную посадку самолет «Боинг-737-300», выполнявший рейс из Киева в Анталию (Турция).
Самолет совершил посадку из-за ухудшения состояния здоровья пассажира - мужчины, 1951 года рождения, жителя Донецка.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, мужчину и его родственников сняли с рейса.
«Пострадавшему оказана медицинская помощь. По предварительному диагнозу «скорой помощи» у мужчины оказался постинфарктный кардиосклероз», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.
После этого «Боинг» продолжил свой рейс.
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