Из-за больного пассажира самолет вынужденно сел в Симферополе

В аэропорту Симферополя сегодня утром совершил вынужденную посадку самолет «Боинг-737-300», выполнявший рейс из Киева в Анталию (Турция).

Самолет совершил посадку из-за ухудшения состояния здоровья пассажира - мужчины, 1951 года рождения, жителя Донецка.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, мужчину и его родственников сняли с рейса.

«Пострадавшему оказана медицинская помощь. По предварительному диагнозу «скорой помощи» у мужчины оказался постинфарктный кардиосклероз», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

После этого «Боинг» продолжил свой рейс.