400 феодосийцев получат продуктовые наборы

400 продуктовых наборов получат сегодня нетрудоспособные феодосийцы к Международному дню инвалидов.

Об этом сообщила главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА.

Кроме этого, по ее данным, в коммунальной столовой будет организован бесплатный обед на 100 человек.

Предусмотрена и культурная программа - в Доме офицеров флота пройдет выставка работ, созданная людьми с ограниченными возможностями и концерт местных творческих коллективов.

Справка. На учете в городском управлении труда и социальной защиты Феодосии состоит 5209 человек.

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, учрежденный генеральной ассамблеей ООН. В 1992 году в конце "Десятилетия инвалидов ООН" генеральная ассамблея провозгласила 3 декабря "Международным днем инвалидов".