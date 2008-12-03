6 тысяч военнослужащих РФ будут уволены в Севастополе

На некоторых предприятиях Севастополя неоправданно перекладывают на кризис ответственность за невыплату зарплаты.

Об этом заявил на пресс-конференции в Севастополе лидер городской организации партии «Единый центр», председатель Гагаринской районной государственной администрации Сергей ЗАЕЦ, комментируя рост задолженности в городе по заработной плате «на предприятиях всех форм собственности, кроме бюджетных».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «кризис еще не настолько коснулся Севастополя, как некоторые руководители предприятий под его предлогом пытаются оправдать свои действия. Не все предприятия в таком тяжелом состоянии, чтобы не выплачивать заработную плату».

По словам лидера местного «ЕЦ», если взять, к примеру, Гагаринский район, то задолженность по зарплате составляет уже 1,8 млн. грн., хотя на начало года «было ноль задолженности». «И задолженность в Пенсионный фонд Украины выросла до трех млн. грн., хотя еще совсем недавно она составляла 2 млн. грн.», - сказал С.ЗАЕЦ. Он добавил, что задолженность произошла за счет предприятий, которые находятся в процедуре банкротства.

По информации главы района, «фактически встали предприятия, занимавшиеся перевалкой металла. Кризис коснулся строительной отрасли. Подупали ряд предприятий судоремонтной отрасли, потому что не рассчитываются за выполненные работы заказчики, в частности, российские».

Также, по данным С.ЗАЙЦА, «с 1 января около 6 тысяч военнослужащих РФ будут уволены из Вооруженных Сил России, это те же безработные, и это также дополнительным бременем ложится на наш город».

Кроме того, как сообщил глава района, «некоторые предприятия сокращают рабочую неделю, перешли на 3-4 рабочих дня, люди уходят в отпуска за свой счет. Но, во всяком случае, никто к массовому увольнению еще не приступал. Хотя отдельные предприятия предупредили своих работников. В Гагаринском районе около 200 человек предупреждены, что после Нового года они будут уволены». Все это, как сказал он, «потихонечку, усугубляет ситуацию».

В то же время, подчеркнул С.ЗАЕЦ, «пока рабочие массово не предъявляют претензии руководству, потому что зарплату они получили». Лидер севастопольского «ЕЦ» считает, что «пока у нас кризис не принял системного, глубокого характера. У нас сегодня еще полно вакансий в ЖКХ с окладами 600-700 грн., - пока люди не идут. Люди не идут и на госслужбу с окладами 800-900 грн. Если их это не интересует, значит, пока ситуация не столь тяжелая. И центру занятости есть еще что предложить людям, остающимся без работы».

С.ЗАЕЦ также утверждает, что местные органы прокуратуры, внутренних дел «также ужесточили работу с нашими предприятиями, а также на рынках, в валютной сфере». По его информации, «идет прокурорская проверка тех предприятий, где есть задолженность по зарплате». То есть, подытожил он, «стараемся ни на минуту не расслабляться, и не пускать процесс на самотек».