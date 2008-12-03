В Севастополе создали 10 тыс. рабочих мест, а ликвидировали 6 тыс.

В Севастополе в текущем году через службы занятости трудоустроено 39 инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор Севастопольского городского центра занятости Александр КЛИМОВ.

По его информации, столько же людей с ограниченными возможностями находятся на учете в центре занятости. А согласно поданной в базу данных информации по 59 предприятиям города, на сегодняшний день в Севастополе имеется 187 вакансий для инвалидов.

В то же время, как сказал А.КЛИМОВ, «не все инвалиды напрямую трудоустраиваются; есть те, которые получают одноразовую помощь и открывают свое дело».

По его информации, всего в Севастополе с начала года создано 9 тысяч 819 рабочих мест, в то время как ликвидировано 5 тысяч 804 рабочих места. Только за ноябрь создано около 700 новых рабочих мест.

Как сообщили в управлении труда и социальной защиты населения горгосадминистрации, в настоящее время в Севастополе проживает более 18 тысяч инвалидов, в том числе более тысячи - дети-инвалиды (население города - 378 тысяч человек).