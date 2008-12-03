Правительство Крыма решило экономить. На райадминистрациях Ющенко и госархиве

Совет министров Автономной Республики Крым в условиях мирового финансового кризиса сокращает бюджетные расходы на управление.

Как сообщили в пресс-службе Совмина, правительство Крыма рассмотрело вопрос «Об экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание районных государственных администраций и Государственного архива в Автономной Республике Крым».

Вопрос инициирован в целях экономного и рационального использования средств госбюджета страны, предусмотренных на содержание РГА и госархива в Крыму, «в условиях влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины» и с учетом постановления Кабинета министров.

Принятым постановлением крымского правительства предусмотрено приостановить приобретение за счет средств общего фонда госбюджета автотранспорта, мебели, мобильных телефонов, ноутбуков, бытовой техники, а также проведение ремонта и реконструкции помещений, в которых расположены райгосадминистрации и Госархив в АР Крым, кроме тех, что пребывают в аварийном состоянии.

Постановлением также предполагается обеспечить «сокращение на 10% расходов, предусмотренных в планах ассигнований на транспортные услуги, услуги связи, представительские расходы, командировочные расходы за границу и не допускать образование кредиторской и дебиторской задолженностей».

Также предусмотрено не инициировать вопросы увеличения численности работников РГА и Госархива в Крыму перед Совмином или отраслевыми органами исполнительной власти.