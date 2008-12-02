В Керчи открылся Русский дом

В Керчи на днях открылся Русский дом – представительство Русской общины Крыма.

«Русский Дом открыт именно в Керчи не случайно, ведь этот город находится ближе остальных городов Крыма к границам Российской Федерации», - сообщила сегодня пресс-служба Русской общины Крыма (РОК). У керчан тесные культурные, экономические, родственные связи с жителями соседнего государства, отметили в РОК.

Председатель Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ назвал открытие Русского дома «знаковым событием», с которого «начнет возрождаться наш союз и единство с Россией». При этом С.ЦЕКОВ заявил, что «согласно официальной статистике, русских по происхождению и национальности в Крыму больше половины, а по языку – 80 процентов».

В Русском доме будут проходить творческие вечера, выставки, различные мероприятия. «А в будущем, возможно, именно здесь разместится официальное представительство Краснодарского края. Русская община Крыма уже ведет об этом переговоры с российской стороной», - отметили в организации.