НАТО не дало ПДЧ Украине и Грузии

Министры иностранных дел стран-членов НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им Планов действий для членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после первого дня заседания Совета Североатлантического альянса генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«Обе страны продемонстрировали прогресс, но многое осталось сделать», - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что министры иностранных дел стран-членов одобрили сегодня два ключевых решения: все элементы предыдущих решений НАТО, в том числе Бухарестского саммита относительно будущего членства Украины и Грузии остаются в силе; НАТО должен усилить свое сотрудничество с Украиной и Грузией.

Усиление сотрудничества, по словам генсека НАТО, будет означать создание Национальных годовых планов (НГП) для каждой страны, а также укрепление информационных центров НАТО в Киеве и Тбилиси.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли политическое решение о том, что Украина и Грузия должны стать членами этой организации в будущем, однако отказались предоставлять им План действий для членства (ПДЧ), решив, что обе страны не готовы для получения такого плана. Решение о предоставлении Украине и Грузии ПДЧ было отложено на нынешнее заседание Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел.