Крымские татары хотят в ЕС и НАТО

Крымские татары поддерживают дальнейшую интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Как сообщили в пресс-службе Меджлиса крымскотатарского народа, об этом первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявил сегодня в Симферополе в ходе встречи с министром Великобритании по делам Европы Кэролайн ФЛИНТ.

«Полноценное членство Украины в Европейском Союзе, а также в НАТО, даст нам надежды на привнесение в украинское общество общепризнанных стандартов в сфере прав человека и прав народов», – считает Р.ЧУБАРОВ. Кроме того, он уверен, что членство Украины в ЕС и НАТО «существенно уменьшит угрозу внешнего давления» на Украину, которое сегодня оказывают «некоторые ее соседи».

Cо своей стороны британский министр отметила, что Великобритания поддерживает демократический выбор Украины. «Сегодня в Украине достигнут определенный уровень прогресса, произведена реструктуризация экономики. Но, с другой стороны, на пути в Европейский Союз неотъемлемым требованием к членству являются вопросы соблюдения демократии, защиты прав человека, развития и защиты культуры, истории и языков меньшинств», - цитирует К.ФЛИНТ пресс-служба Меджлиса.

Сегодня К.ФЛИНТ также провела встречу с Постоянным представителем Президента Украины в Крыму Леонидом ЖУНЬКО.