Галстуки для Президента Грузии собирали в Севастополе

Группа неизвестных, представившихся «гражданами Севастополя», проникла сегодня в здание Севастопольской городской государственной администрации и попыталась ворваться в кабинет главы исполнительной власти города Сергея КУНИЦЫНА с целью передать ему «подарок» и письмо для Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской горгосадминистрации, «подарком» был полиэтиленовый пакет с галстуками.

«Бумага, которую в силу слога и площадных выражений и письмом-то не назовешь, направлена против подписания дружественного соглашения между городами Поти и Севастополем», - сообщили в пресс-службе.

Сам С.КУНИЦЫН, комментируя инцидент, назвал случившееся «провокацией в духе политического хулиганства». По его словам, «эти люди не собираются вступать в диалог, объяснять свои намерения и поступки, им не объяснишь, что Поти и Севастополь связывают история, дружественные отношения. Они во всем видят политику и действуют как площадные хулиганы. Пришли, бросили мешок, швырнули непонятную бумагу, мешали работать людям, убежали».

С.КУНИЦЫН надеется, что правоохранительные органы дадут этому происшествию соответствующую оценку.

Кроме того, глава горадминистрации посоветовал хулиганам направить свою энергию в более продуктивное русло. «Лучше взяли бы в руки по пакету, и пошли собирать мусор», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Севастопольская горгосадминистрация и мэрия самоуправляемого города Поти (Грузия) подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.