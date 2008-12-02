Служба безопасности иски от Москаля и Денисовой не получала

СБУ не получала официальных документов относительно исков к ней со стороны народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ и Министерства труда и социальной политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы ждем – подайте иск, я приду в суд и покажу все эти документы (имеются в виду материалы о коррупционных деяниях относительно Г.МОСКАЛЯ и должностных лиц Минтруда – УНИАН). Где иски? Какой суд? Я готов идти завтра. Возможно, они где-то тайно прячут (иски)?», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, добавив: «Я законопослушный гражданин, сижу, жду, подготовился».

Как сообщал УНИАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО и его заместитель Тиберий ДУРДИНЕЦ неоднократно заявляли о разоблачении незаконных или коррупционных действий, совершенных Г.МОСКАЛЕМ в разных должностях. В частности, они обвиняли депутата в незаконном предоставлении гражданам статуса ветеранов войны, контрабанде автомобиля Lexus, незаконном получении земельного участка в Крыму, а также владении гостиницами в Чехии и Македонии.

12 ноября Г.МОСКАЛЬ подал в Шевченковский райсуд Киева исковые заявления к В.НАЛИВАЙЧЕНКО и его заместителю Т.ДУРДИНЦУ. Он требует опровергнуть обвинения в его адрес со стороны руководителей СБУ о якобы совершенных им правонарушениях и коррупционных действиях.

Также 24 ноября Г.МОСКАЛЬ обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой упразднить все документы, подписанные В.НАЛИВАЙЧЕНКО после 22 января 2007 года. Депутат ссылается на закон ”О временном исполнении обязанностей должностными лицами, которых назначают на должность при согласии Верховной Рады Президент или Верховная Рада по представлению Президента”, и утверждает, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО, который исполняет обязанности председателя СБУ с декабря 2006 года, как первый заместитель председателя СБУ имел право исполнять обязанности председателя СБУ не дольше одного месяца.

Кроме того, в ноябре В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что сотрудники СБУ задокументировали незаконные операции Минтруда со средствами, предназначенными для питания детей-“чернобыльцев”, и факт хищения 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Минтруда при закупке 18,5 тыс. инвалидных колясок.

14 ноября министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявила, что обратилась в Печерский районный суд Киева с исковым заявлением к В.НАЛИВАЙЧЕНКО в связи с его необоснованными обвинениями в коррупции.