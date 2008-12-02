В Севастополе презентовали гимн Черноморского флота России
...Суворов, Ушаков, Нахимов...
В Севастополе презентован гимн Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ).
Как сообщает Служба информации и общественных связей ЧФ РФ, авторами флотского гимна являются заведующий музыкальной частью Драматического театра Черноморского флота имени Б.Лавренева, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым Владимир Сильвестров и севастопольская поэтесса Людмила Гусельникова.
Гимн Черноморского флота России прозвучал на торжественном построении ракетных катеров ЧФ РФ в исполнении солистов Ансамбля песни и пляски ЧФ и оркестра штаба флота.
В гимне ЧФ есть такие слова:
...Суворов, Ушаков, Нахимов...
- имена, которым роль в веках судьбой отведена.
Пусть много лет пройдет, да будет славен тот,
Кто возвеличить смог наш Черноморский флот.