Память героев Синопа почтили в Севастополе

В Севастополе и на Черноморском флоте России прошли памятные мероприятия в честь 155-летия Синопского морского сражения.

Как напоминает Служба информации и общественных связей ЧФ РФ, в декабре 1853 года русские моряки одержали победу в морском сражении под турецким Синопом. Это сражение стало одним из ярчайших событий в истории Российского Военно-Морского Флота. В сражении проявил себя русский флотоводец Павел Нахимов.

В Севастополе, на площади Нахимова, начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ России вице-адмирал Александр ТРОЯН, члены Военного совета ЧФ, представители духовенства возложили цветы к подножию памятника прославленному адмиралу и почтили память героев-черноморцев минутой молчания. На площади были построены моряки-черноморцы, почетный караул.

В нижнем храме Владимирского собора - усыпальнице русских адмиралов, где покоится прах адмирала Нахимова, - отслужили панихиду по павшим морякам.